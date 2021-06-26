Мы нашли нарвалов!

Ночная вертолётная разведка принесла долгожданную встречу с нарвалами. В районе Земли Георга наблюдатели заметили большую группу животных с детëнышами. Дальше в южных бухтах Земли Георга мы встретили еще несколько групп нарвалов, от 2 до 30 особей. В некоторых группах были зафиксированы белухи, что поддерживает гипотезу о совместном существовании нарвалов и белух. Удалось сделать первые фото- и видеокадры. Ура!
Эта находка невероятно важна: значит, росийская Арктика действительно является домом для нарвалов. Результаты за (пока что) небольшой период исследований позволяют сделать предварительный научный вывод: нарвалы и белухи — сезонные обитатели акватории Земли Франца-Иосифа.